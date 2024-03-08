周五美市盘前几乎持平 重点谈美国超市集团好市多的最新季度业绩

星期五（3月8日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（3月8日）几乎持平。市场投资者都在等待着美国2月份就业报告出炉。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升4.90点或0.10％，报5162.30点；纳斯达克100指数期货也小起5.50点或0.03％，报18303.50点；道琼斯指数期货则跌43.00点，报38748.40点。

美国股市隔夜（星期四）上涨。标准与普尔500指数上涨1％，创下收盘新高。而纳斯达克指数更是在科技股和成长股的带动下攀高1.5％。现在市场投资者对美联储在今年降息感到非常肯定，股市整个情绪相当乐观。

标准与普尔500指数隔夜上升52.60点，闭市报5157.36点。以科技股为主的纳斯达克100指数也大幅升高1.56％或280.42点，以18297.99点收市。重量级的道琼斯指数则起130.30点，闭市报38791.35点。

美国股市隔夜的交易保持活跃，不过交易所的总成交量是111亿9000万股，比过去20天的120亿6000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

半导体公司Broadcom刚刚宣布的第一财季营业额和调整后盈利，双双增长幅度超过市场普遍预测。但是因为Broadcom对整个财年营业额预测，只维持在之前预计的约500亿美元，让投资者感到失望，也导致公司股价在星期五晚上盘前退低2.07％，截稿时报1377.90美元。

电子签名公司DocuSign隔夜公布的第四季度盈利和营业额，都超出分析师的预测。DocuSign还预计，集团本财年第一季度营业额会在7亿零400万美元至7亿零800万美元之间，比分析师普遍预计的7亿零100万美元高。DocuSign股价在星期五晚上盘前上升9.45％，截稿时报58.62美元。

电动车制造商Rivian Automotive推出两款新的低价SUV，带动公司股价在星期五晚上盘前升高3.04％，截稿时报12.89美元。Rivian Automotive表示，这两款低价SUV将在2026年上半年开始发货。

星期五下文我们来看看美国超市集团好市多（Costco Wholesale）的最新季度业绩。星期五晚上盘前该股退低4.84％，截稿时报747.60美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、Palantir Technologies、Rivian Automotive、特斯拉（Tesla）和Marvell Technology。截稿时，除了Marvell Technology股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

好市多（Costco Wholesale）（纳斯达克证券交易所代码：COST）

在第二财季里，好市多开设了四家新店，其中三家在美国，一家在中国深圳。其中在美国新开的三个业务据点当中，两个是属于商务中心，专门为餐馆经营者等小企业主服务。（彭博社）

尽管销售成绩同比取得增长，旗下的电子商务业务表现也强劲，但是美国超市集团好市多隔夜盘后发布的季度营业额，未能达到市场分析师对它的期望。好市多的股价因此在隔夜正常交易时间创下52周新高后，在盘后下跌了超过4％。

根据好市多截至今年2月18日的第二季度业绩报告，集团的营业额从去年同期的552亿7000万美元，增加到584亿4000万美元。集团的净利也从去年同期的14亿7000万美元，即每股净利3.30美元，显著增加到17亿4000万美元，每股净利达到了3.92美元。

但是据市场分析公司LSEG，分析师之前普遍认为，好市多在去年假日购物季节里，营业额应该能够争取到591亿6000万美元。对于好市多营业额不达标，市场在盘后做出了反应。

针对销售情况，首席财务官加兰蒂（Richard Galanti）说，食品和杂货（包括零食和饮料）的销售额在该季度增长了中个位数。新鲜食品上涨了高个位数，非食品则上涨了中个位数。

因为季度通货膨胀率与去年同期基本持平，这让好市多能够降低某些商品的价格。例如：好市多老花镜的价格就从原本的18.99美元降至16.99 美元，48粒的Kirkland Signature电池价格也从17.99美元降至15.99美元。（彭博社）

在这个季度里，好市多全球店面人流量也取得5.3％的增长，美国店面的人流量增长4.3％。该集团的可比销售额同比增长5.6％，而单美国市场，则增长4.3％。

在这个季度里，好市多开设了四家新店，其中三家在美国，一家在中国深圳。加兰蒂说，这是集团在中国开设的第六家业务据点。好市多在美国新开的三个业务据点，其中两个是属于商务中心，专门为餐馆经营者等小企业主服务。

好市多目前拥有875个仓库，其中603个位于美国和波多黎各。它还在约十多个国家设有据点，包括：加拿大、墨西哥、日本和中国。

目前在Tipranks的29名分析师中，有21名给予好市多股“买进”评级，八名给予该股“持守”评级，一年期限平均目标价是734.68美元。