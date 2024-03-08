美金融家遗孀捐10亿美元 免医学院学生所有学费

一名华尔街金融家的遗孀日前宣布，将向纽约一行政特区的医学院捐10亿美元（约13.3亿新元），并表示这笔巨额捐款今后将用来支付所有学生的学费；这是美教育机构获得的最大一笔慈善捐款，也可能是医学院所获最高捐款。

《纽约时报》报道，当94岁的戈特曼（Ruth Gottesman）宣布为布朗克斯区的阿尔伯特·爱因斯坦医学院捐款10亿美元后，便引起不少关注和讨论。除了因为捐赠数额惊人，还因为布朗克斯区是纽约市最贫穷的行政区，当地的过早死亡率很高，居民的不健康指数在纽约市中占比最高。

报道称，在过去10多年里，多数亿万富翁都会选择向纽约最富有的行政区曼哈顿的知名医学院和医院捐款，金额高达数亿美元。

但戈特曼说，她的捐赠能减轻新医生在开启职业生涯时的学贷，她希望医学院能善用捐款扩大医学院的招生名额，让更多人入学。据了解，美国医学院的学生平均须承担逾20万美元的学贷。

这笔巨额财富实际上来自戈特曼已故的丈夫大卫·戈特曼（David Gottesman，或称桑迪），他是股神巴菲特的门徒之一，早期曾参与投资巴菲特创建的企业集团伯克希尔-哈撒韦公司（Berkshire Hathaway），并经营着一家名为“第一曼哈顿”（First Manhattan）的投资公司。

曾在爱因斯坦医学院担任教授的戈特曼回忆说，当丈夫在2022年去世后，给她留下了“一整套伯克希尔-哈撒韦公司的股票投资组合”，并让她用这笔钱“做任何你认为正确的事情”。

戈特曼回忆说，她初期很难接受丈夫离去的事实，所以一直没有处理遗产，但她的孩子们鼓励她不要拖延太久。经过认真思考后，她决定资助爱因斯坦医学院的学生，免去他们的学费，“我有足够的钱可以永久地做到这一点”。