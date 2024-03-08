东电反应堆报废负责人：核处理水排海很顺利

日本即将迎来“3·11”大地震及福岛核事故发生13周年，东京电力公司（简称东电）福岛第一反应堆报废推进部门最高负责人小野明称，2023年8月启动的核处理水排海计划“顺利推进，今后继续切实推进安全排海非常重要”。

共同社星期五（3月8日）报道，核处理水排海计划自落实以来便争议不断，至今仍未获得在地渔民和周边邻国的认可。小野说：“（东电）将对（渔民）进行适当的损害赔偿，同时希望以较此前更大的力度拓宽产品销路。”

按计划，东电预计将于2051年结束排海计划。小野强调：“这是非常漫长的举措。使渔民等相关人士能切实维持生计直到排海结束是赋予我们的责任。”

核事故迄今快满13年，东电计划2041年至2051年之间完成废堆工作，但因第一核电站多座受损反应堆建筑辐射极强，加大从反应堆中取出乏燃料棒（使用过的核燃料棒）的难度，导致取出核燃料残渣作业至今未能开始。

小野表明：“现阶段无需调整，将继续踏实做好眼下的工作……未来几年如果能收集到信息，包括找到大规模取出燃料碎片的方法，那么对目标的可行性可做出评估。”

2011年3月11日，日本东北部海域发生9.0级地震并引发海啸，造成福岛核电站断电，三座机组相继堆芯熔毁，大量放射物泄漏。