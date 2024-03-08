冯德莱恩：或在本周启动塞浦路斯海上走廊

欧盟委员会主席冯德莱恩说，从地中海岛国塞浦路斯向加沙地带运送人道主义援助的海上走廊将在本周启动，期待能通过这条运输路线缓解加沙巴勒斯坦人的人道危机。

路透社报道，星期四（3月7日），美国总统拜登在发表国情咨文时宣布，美国将在加沙海岸线修建临时码头，以便援助物资从塞浦路斯进入加沙。

同日，冯德莱恩在塞浦路斯港口城市拉纳卡（Larnaca）与塞浦路斯总统克里斯托多利季斯（Nikos Christodoulides）发表联合声明称：“我们现在非常接近于开通这条通道，希望能在本周六至星期日开通，我非常高兴地看到今天将启动初步试点行动。”

在阿拉伯联合酋长国的支持下，慈善组织 “世界中央厨房”将在星期五（8日）从塞浦路斯运送一批食品到加沙。目前尚不清楚具体援助数量和物流在加沙的配送情况。联合国指出，截至目前，加沙至少有57万6000人（占加沙人口的四分之一）处于饥荒边缘。

塞浦路斯是距离加沙最近的欧盟成员国，距离加沙约370公里。

冯德莱恩说：“海上走廊可以带来真正的改变……但与此同时，我们当然会继续努力，通过所有可能的路线向巴勒斯坦人提供援助。”她指出，欧盟成员国、阿联酋、美国和其他合作伙伴正在努力推动这一项目落实。

克里斯托多利季斯说：“作为位于该地区中心的欧盟成员国，塞浦路斯在道义上有责任尽最大努力……发挥其作用并与该地区所有国家保持良好关系。”

根据安排，援助物资将在塞浦路斯接受包括以色列官员在内的执法人员进行安全检查。