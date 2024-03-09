土耳其准备好为俄乌主办和平峰会

土耳其总统埃尔多安在与乌克兰总统泽连斯基会谈后说，土耳其准备好为乌克兰和俄罗斯主办和平峰会，以结束俄乌战争。

路透社报道，埃尔多安和泽连斯基星期五（3月8日）在伊斯坦布尔进行了约一小时的会谈，两人讨论了俄乌战争的进展、黑海航运安全包括已失效的粮食协议以及国防工业合作。

埃尔多安在与泽连斯基一起出席的新闻发布会说：“我们今天详细讨论了战争的态势发展，我真诚地分享我们的观察。”

泽连斯基访问土耳其后，俄罗斯总统普京预计将在俄罗斯总统选举后访问土耳其。俄罗斯总统选举将在3月15日至17日举行。

埃尔多安说：“我们正在尽我们的最大努力，促使双方通过谈判结束战争。我们为主办一场俄罗斯将出席的和平峰会做好准备。”

他也重申土耳其对乌克兰主权的支持。

泽连斯基说，数月后在瑞士举行的首个和平峰会，俄罗斯不在受邀之列，但在乌克兰和盟友商定一个和平路线图后，可能会邀请一名俄罗斯代表参加下一次峰会。

泽连斯基说：“这次峰会不会有任何俄罗斯代表参加。我们绝不可能向那些肆意摧毁破坏、杀害人命的人发出邀请。我们要的是一个符合正义的和平。”

土耳其外长菲丹上周与俄罗斯外长拉夫罗夫会面后说，现在是乌克兰和俄罗斯开展停火谈判的时候，但他也说，这绝不等于承认俄罗斯对乌克兰的占领。

埃尔多安多次自动请缨，要为俄乌领导人举行和平峰会。土耳其2022年曾主办俄乌和平对话，过后指这些对话缺乏后续的外交进展。

俄罗斯于2022年2月24日向乌克兰发起“特别军事行动”，这场战争至今已打了两年多。