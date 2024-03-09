拜登被麦克风录下谈话 称是时候与内坦亚胡“摊牌”

美国总统拜登在一段视频录音中向美国高官表明，他告诉以色列总理内坦亚胡，对于加沙地带人道主义援助问题，他和内坦亚胡已经来到摊牌时刻。

综合路透社和法新社报道，拜登的这番讲话是他在国会山发表国情咨文后被录下的，凸显出拜登对内坦亚胡已逐渐失去耐性。

民主党顾问哈克特（Sawyer Hackett）星期五（3月8日）在社媒平台发布的这段视频中，可以看到拜登与科罗拉多州民主党参议员贝内特、国务卿布林肯和交通部长布蒂吉格谈话。

视频中可听到贝内特告诉拜登，有必要继续施压以色列允许更多人道援助物资进入加沙地带。

拜登回应说：“我告诉他，比比（Bibi），别再这么做，你和我已来到摊牌时刻（Come to Jesus，意指来到主耶稣面前）了。”比比是内坦亚胡的昵称。

拜登随即又说了一句，“我的麦克风还没关。好，就这样。”

“来到主耶稣面前”为美国俚语，意思是打开天窗说亮话，直言不讳、有摊牌之意。

当拜登准备乘空军一号前往费城时，记者向他询问了视频中的谈话。

拜登起初说：“我没有那么说。”他显然是指他没有在周四晚的国情咨文演说中谈及此事。当被问及他在发表国情咨文后的谈话时，拜登说：“你们偷听我说话。”

由于以色列放缓人道援助物资卡车的运送速度，美国近日开始向加沙地带空投成箱的援助物资，并决定建造一个临时码头，以便通过海路把更多援助物资送到加沙地带，缓解以哈战争引发的人道危机。