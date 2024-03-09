海地前政变领袖要当总统 总统府附近爆发大规模枪战

新华社引述海地媒体报道，位于海地首都太子港的总统府附近星期五（3月8日）爆发大规模枪战。

同日，海地2004年政变领袖菲利普（Guy Philippe）接受路透社专访时说，他要成为海地总统，并要总理亨利（Ariel Henry）下台。他还说，如果他成为领导人，他将寻求给予帮派成员特赦。

菲利普在美国服刑后于去年返回海地。

曾担任警察局长的菲利普通过Zoom受访时说：“他（亨利）应该辞职……让海地人民为自己的命运做主。”

亨利的发言人没有立即回应置评请求。

海地政府3月7日将首都太子港所在西部省实施的紧急状态延长至4月3日，执法机关将继续采取宵禁措施，以恢复当地安全秩序。

2月29日起，海地多个黑帮组织袭击首都的警察局、警察学院、国际机场等公共设施，要求海地总理亨利下台。3月3日晚，海地政府发布公报说，位于太子港的国家监狱和位于太子港市郊的克鲁瓦－德布凯监狱2日晚开始遭武装团伙袭击，造成警察和监狱工作人员伤亡，大量囚犯逃脱。西部省进入为期72小时的紧急状态，同时执法机关采取宵禁措施。

2021年7月7日，海地时任总统莫伊兹遇刺身亡，留下权力真空，黑帮势力越发猖獗，犯罪激增。海地原定于今年2月7日前举行大选，但未如期举行，引发社会不满。