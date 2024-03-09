一周三起事故 美联航一架波音客机冲出滑行道

美国联合航空公司的一架波音737 MAX 8型客机星期五（3月8日）在休斯敦降落后冲出滑行道，进入草地，这是本周以来涉及波音公司飞机的第三起事故。

彭博社报道，搭载160名乘客和六名机组人员的美国联合航空公司（United Airlines Holdings Inc.）2477号航班在当地时间早上8时许（新加坡时间晚上10时后）降落得克萨斯州最大城市休斯敦（Houston）乔治·布什洲际机场不久，滑入了草地。航空公司称，这架从田纳西州孟菲斯起飞的飞机上无人受伤，乘客通过舷梯下了飞机，随后乘坐巴士前往航站楼。

中国新闻社报道，事发后的画面显示，飞机以倾斜的状态停在草地上。一名乘客告诉当地媒体KTRK，飞机着陆后，他听到一声巨响，飞机随后倾斜。

7日，一架飞往日本大阪的美联航波音777-200型飞机从旧金山起飞后不久，在半空中掉落一只轮胎；该客机搭载了249人。飞机随后改飞洛杉矶国际机场，并安全降落。跌落的轮胎导致机场停车场至少一辆汽车受损。

4日，美联航一架从休斯敦飞往佛罗里达迈尔斯堡的飞机在起飞后10分钟，一个发动机起火，不得不紧急降落。根据航班追踪网站FlightRadar24的信息，这架使用了21年的飞机也是波音737，但比Max版本更早。

美联航没有说明飞机偏离跑道的原因，美国联邦航空管理局和美国国家运输安全委员会正在调查这起事故的原因。