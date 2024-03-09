胡塞武装：37架无人机瞄准多艘美国驱逐舰

也门胡塞武装组织声称，他们用37架无人机瞄准了红海和亚丁湾的多艘美国驱逐舰。美国军方则宣布，他们击落了向红海和亚丁湾发射的15架攻击无人机。

路透社引述胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚星期六（3月9日）的声明说，胡塞武装也在亚丁湾袭击了美国散货船“前进财富”号（Propel Fortune）。美国中央司令部星期五（8日）在社交媒体平台X说，星期五下午3时55分左右（新加坡时间星期五晚上8时55分左右），胡塞武装恐怖分子从也门向亚丁湾发射了两枚反舰弹道导弹，目标是一艘悬挂新加坡国旗、新加坡拥有和运营的货船“前进财富”号。

胡塞武装说，他们在这条航道展开袭击行动，是为声援加沙地带的巴勒斯坦人。

美国中央司令部通过社交媒体所发的声明说：“美国海军舰艇和飞机，以及多艘联军海军舰艇和飞机击落了15架无人机……采取这些行动是为了保护航行自由，使国际水域更加安全。”

英国指出，这是胡塞武装迄今为止最大规模的袭击。

法新社报道，美国去年12月宣布了一项海上安全倡议，以保护红海航运免受胡塞武装的袭击，这些袭击迫使商船改变航线，一些商船改用非洲南部航道。全球贸易约12％通过这条航道运输。

1月份以来，美国和英国也针对船只袭击事件，多次对也门胡塞武装目标发动打击，但胡塞武装继续袭击商船，还针对美国和英国船只。