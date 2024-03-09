加沙面临饥荒风险 瑞典与加拿大恢复资助联合国救援机构

瑞典宣布，它将恢复对联合国巴勒斯坦难民救济机构——近东救济工程处（UNRWA）的资助。加拿大也宣布了同样的决定。

瑞典政府星期六（3月9日）发布的声明说：“政府将在2024年向近东救济工程处拨款4亿瑞典克朗（5200万新元）。今天的决定涉及第一笔2亿瑞典克朗的支付。”

声明说，瑞典是在获得工程处保证会允许账目独立审计与加强人员审查后，恢复拨款。此前，欧洲委员会3月1日宣布将向近东救济工程处提供5000万欧元（7285万新元）资金。委员会说，工程处同意接受审计等“一系列条件”后，欧盟已经决定“解冻”捐款。

加拿大将恢复资助近东救济工程处。照片为加拿大国际发展部长胡森1月30日在渥太华国会山下议院门厅向媒体发表讲话。（路透社）

同日，加拿大国际发展部长胡森（Ahmed Hussen）对记者说：“由于当地人道主义局势严峻，我们正在恢复向近东救济工程处提供资金。”他指出，加拿大是第一个恢复提供资金的七国集团国家。

胡森说，看过联合国就上述事件所做调查的初步报告后，加方决定恢复捐款，但他没说具体时间表。中国通讯社报道，加拿大原定4月向近东救济工程处捐助1900万美元。

他还宣布，加拿大将与约旦和世界粮食计划署合作，在加沙进行空投粮食等必需品的工作。

3月5日发布的照片显示，美国空军正在准备为加沙地带居民空投的援助物资。（路透社）

在五个月的战争期间，通过卡车运往加沙当地的援助物资数量大幅下降。联合国多次警告，加沙面对迫在眉睫的饥荒。

自从以色列在1月份指控工程处的12名员工参与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）10月7日对以色列发动的袭击以来，近东救济工程处一直处于争议的中心。1月底，美国、英国、德国和日本等约15个国家暂停向工程处提供资金。这使得工程处的资金减少约4.5亿美元（6亿新元），这超过2023年收到的资金的一半。

以色列发出指控后，联合国采取了解雇行动，联合国秘书长古特雷斯还责成一个独立小组，评估近东救济工程处及其中立性。

此外，近东救济工程处和以色列方面最近掀起“口水战”。工程处4日指责以色列对其雇员“刑讯逼供”，散布关于工程处的不实信息，企图搞垮这一联合国援助机构。以方则称，450多名工程处雇员是“加沙地带恐怖组织武装人员”，但未提供相关证据。

近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。工程处在巴勒斯坦、黎巴嫩、约旦和叙利亚雇用了约3万名员工，其中在加沙地带雇用了约1万3000名员工，是当地最大的援助提供方。据路透社报道，加沙地带230万人口中，三分之二接受过工程处帮助。