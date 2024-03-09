巴基斯坦前总统扎尔达里赢得第二个总统任期

巴基斯坦前总统阿西夫·扎尔达里星期六（3月9日）在议会和省议会的投票中赢得执政联盟的支持，出任总统。

在巴基斯坦，总统的角色主要是象征性的，但扎尔达里（Asif Ali Zardari）有“和解大师”的称号，能促成执政联盟伙伴达成共识，在寻求新的国际货币基金组织救助之前引导破碎的经济走上稳定之路。

路透社报道，作为总统，扎尔达里也是武装部队的最高指挥官，武装部队在政府的组建或瓦解方面发挥着巨大的作用。

主持总统选举工作的大法官阿米尔·法鲁克（Amir Farooq）在电视直播中宣布扎尔达里为获胜者。

根据议会的声明，扎尔达里获得了411 票，轻松击败了得票为181张的民族主义领袖阿恰克扎伊（Mehmood Khan Achakzai）。阿恰克扎伊得到了受囚禁的前总理伊姆兰·汗领导的正义运动党的支持。

总统由议会下议院和上议院以及四个省的议会投票选出。

扎尔达里是前总理贝娜姬·布多（Benazir Bhutto）的鳏夫，他在妻子于2007年12月因自杀式爆炸袭击死亡后获得了政治地位，按照她遗嘱中表达的愿望领导人民党。

他于2008年至2013年担任总统，期间美国特种部队于2011年在巴基斯坦境内发动突袭，发现并击毙了卡伊达头目奥萨马（Osama bin Laden ）。