以军轰炸加沙地带多地 至少38人死亡

以色列军队星期六（3月9日）袭击加沙地带南部拉法市（Rafah）一栋地标式的住宅楼，导致这座距离埃及边境约500米的12层建筑物严重受损。

路透社引述居民说，数十户人家无家可归，但没有人员伤亡的报道。以色列军方没有立即回应记者要求它对此事件发表评论的请求。

住宅楼约有300个居民，其中一人穆罕默德·纳布里斯告诉路透社，以色列警告他们在30分钟内逃离建筑物。他说：“人们吓坏了，跑下楼梯，有些人摔倒了，场面一片混乱。人们留下了自己的财物和钱。”

控制着巴勒斯坦权力机构的法塔赫派驻拉法的一名官员说，他担心以色列攻击拉法住宅楼是它即将入侵的迹象。

以色列对加沙地带发动无情的空中和地面袭击已经五个月了，卫生当局说，以军的炮火已致3万零960个巴勒斯坦人遇害，7万2500多人受伤。

3月8日，数名流离失所的巴勒斯坦儿童在拉法一个食品分发点领取了米饭，准备一起进食。（法新社）

另据新华社引述巴勒斯坦通讯社9日的报道说，以色列军队8日晚起密集轰炸加沙地带北部和南部多个地区，造成至少38人死亡。

报道说，加沙地带北部杰巴利耶难民营一处住宅8日晚遭以军空袭，至少九人死亡。以军9日凌晨对加沙城扎伊通区多处住宅发动空袭，造成至少六人死亡。此外，以军9日还密集轰炸了加沙地带南部城市汗尤尼斯和拉法多个地区，造成至少23人死亡。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门9日发表声明说，加沙地带北部缺乏援助物资，过去数日已有至少23人因脱水和营养不良死亡。