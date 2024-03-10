航母军舰遇袭 美英法在红海袭击胡塞武装无人机

美国军方发声明称，美国驱逐舰和一艘名为“推动财富”的散货船在红海和亚丁湾遇袭后，作为反击，美国、法国和英国军队在星期六（3月9日）晚打击了数十架也门胡塞武装的无人机。

路透社报道，3月9日，胡塞武装的军事发言人萨雷亚（Yahya Sarea）在电视讲话中说，他们在星期五（8日）出动37架无人机袭击了一艘悬挂新加坡国旗的货船，以及在红海和亚丁湾航行的美军驱逐舰。

美国中央司令部发声明称，美军和联军于星期五凌晨在红海上空击落了至少28架敌方无人机。“没有美国或联军海军舰艇在袭击中受损，也没有商船报告受损。”

根据法国军方发布的声明，一艘法国军舰和战斗机在该地区击落了四架无人机，称这些无人机正准备向欧盟代号为“阿斯皮德斯”（Aspides）护航行动所属的军舰发动袭击。

法军发声明说：“防御行动有助于保护希腊拥有、悬挂巴巴多斯国旗的货船‘真正信心’号（True Confidence），以及其他商船。”

法军还在红海地区部署了一艘战舰，并在吉布提和阿联酋基地部署战机。

英国国防部长沙普斯则在X平台发文称：“昨晚，‘里士满’号军舰使用海王导弹击落两架无人机，成功击退伊朗支持的胡塞武装的又一次非法袭击。”

3月6日，胡塞武装组织对“真正信心”号货船进行导弹袭击，造成两名海员死亡，这是自胡塞武装开始在这条繁忙的航道对商船发动袭击以来，首次报告死亡事件。