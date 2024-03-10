数千名以色列人示威 要求立即举行选举和释放人质

数千名以色列示威者星期六（3月9日）在首都特拉维夫聚集，高喊着“现在就举行选举”“现在就带回人质”的口号，要求现总理内坦亚胡下台。

法新社和路透社报道，示威者呼吁以色列当局立即停止袭击加沙地带，并迅速采取行动接触剩余的约100以方人质。

一名参与示威的前以色列军人阿尔瓦（Israel Alva）说：“停火？是的，我们别无选择。”

另一名参加集会的50岁飞行员吉尔（Shai Gill）说：“内坦亚胡政府得不到人民的信任，我们必须进行选举。”他指政府 “是被继续执政的动机所驱使，而不是为了国家的利益，只是为了固守席位”。

以色列警方星期六表明，当局以扰乱公共秩序为由逮捕了16名抗议者，并使用水枪驱散部分造成交通堵塞的人群。

与此同时，以军则继续向加沙发动袭击。据巴勒斯坦电视台报道，以色列军队当天空袭加沙地带中部多处住宅，造成至少18人死亡，多人失踪。

哈马斯同日发表声明说，本轮以哈冲突自去年10月7日爆发以来，已对加沙地带造成近300亿美元（约400亿新元）的经济损失，当地建筑物损毁比例预估达80%。

以色列与哈马斯的停火谈判迟迟没有进展，随着回教斋戒月即将在3月11日开启，各方担心以哈冲突反而可能进一步恶化。

过去几天，美国总统拜登一再警告，如果斋戒月开始前无法达成休战，以色列和耶路撒冷的处境可能非常危险。拜登直言，要想在回教斋戒月之前达成停火协议会“很困难”。