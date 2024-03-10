戴安娜王妃胞弟称曾在寄宿学校遭性虐

英国已故戴安娜王妃的弟弟斯宾塞在回忆录中透露，他幼时在寄宿学校上学时，曾遭到教职人员性虐待。

英国广播公司（BBC）星期天（3月10日）报道，斯宾塞（Earl Spencer）在《星期日邮报》上发表的回忆录中称，他于20世纪70年代在英国北安普敦郡的梅德威尔庄园（Maidwell Hall）上学时，被一名有恋童癖的女教职人员性虐待，称案发时他才11岁。

现年59岁的斯宾塞在新书《一所非常私立的学校》（A Very Private School）中称，一名有着 “贪婪恋童癖 ”的女教职员晚上在宿舍床上诱导并虐待他和其他小男孩。

资料显示，斯宾塞在八岁至13岁时曾在梅德威尔庄园就读。

斯宾塞指出，这名女教职员现在要么移居国外，或已去世。

除了指控女教职员性虐待，斯宾塞还指控梅德威尔庄园的时任校长波奇（John Porch）曾“残忍的殴打他”，称波奇“从暴力中获得了性快感”。据了解，波奇已于2022年1月去世。

斯宾塞说，重温幼时在梅德维尔庄园的求学时光“绝对是地狱般的经历”。

面对斯宾塞的指控，梅德威尔庄园表示“非常震惊”，称已将性虐待指控提交给“地方当局指定官员”调查。

梅德威尔校方还在一份声明中说： “令人遗憾的是，有时人们认为这些做法在当时是正常和可以接受的，但读到这些做法的时候却很难接受。自20世纪70年代以来，学校生活的几乎每个方面都发生了重大变化，这些变化的核心是保护儿童和改善他们的福利。”