从小行星“取土”培育植物 日专家太空农场设想或可推行

太空科学家近日在探索移居太空的设想上取得进展。日本专家提出，以太空中漂浮的无数小行星上的土壤当“肥料”，使在星球上建太空农场的设想或可成真。

综合《日本经济新闻》和新华社报道，2023年12月，日本冈山大学特聘教授中村英三在探讨移居月球方法的国际会议上，提出的月球农场构想备受关注。

中村英三认为，月球砂土比地球土壤所含的水、碳和其他养分要少，植物栽培和生物生存都很困难。美国佛罗里达大学曾进行过测试，在月球砂土中栽培拟南芥，尽管种子发芽了，但过了数周便长势不良。

但小行星上的土壤或可被改良为“肥料”。据日本《朝日新闻》网站报道，2020年“隼鸟2号”探测器将小行星“龙宫”的砂土样品带回地球。分析显示其中氢、碳和有机物的占比“比地球土壤中的占比高出三至四位数”。

中村英三团队利用模拟“龙宫”砂土成分的土壤和水，成功栽培了芝麻菜和水菜。据悉，这些植物用了约一个月到一个半月的时间，生长到可食用的大小。

但要实现太空农场的构想，科学家还必须认真调查小行星土壤中的盐分和重金属含量，以及宇宙射线可能带来的影响。

根据中村英三等人设想，为避免太空辐射的影响，月球农场可设计成封闭空间，也可利用发光二极管等人造光培育植物。而在建造火星农场时，火星大气中富含的二氧化碳可用于植物不可或缺的光合作用。

不过，国际宇航联空间运输委员会副主席杨宇光指出，尽管有些小行星的土壤中可能富含非常多的营养成分，但在小行星上采集土壤目前仍面临技术和成本两大挑战。例如，“隼鸟2号”耗资1.5亿美元，采集的样品也只有5.4克。而且，如何克服小行星上的微重力，让探测器更好地降落其上也面临极大的挑战。