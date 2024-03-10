美国军舰驶往加沙建设港口

美国军方称，一艘载有建设设备的美军军舰正驶向中东，准备在人道危机持续恶化的加沙建设港口接收救援物资。

英国广播公司（BBC）星期天（3月10日）报道，美国中央司令部在X平台上发声明称，继总统拜登宣布将建造浮动港口协助运送援助物资后的35小时内，美军弗兰克·S·贝松将军级（General Frank S Besson）后勤支援舰便启航前往加沙。

五角大楼指出，美军将派遣1000名士兵协助建造码头，建设时长或须60天，同时也强调这些士兵都不会上岸。

近来，联合国多次发出警告，称加沙地带的饥荒问题“几乎不可避免”，许多儿童因食材短缺而活活饿死。慈善机构称，60天的建港时间太长，正在受苦受难的加沙人已等不了那么久。

美军军舰启航的同时，一艘载满约200吨食品的货船也正在等待许可，以在星期天上午从塞浦路斯的港口启航。

目前尚不清楚在美国码头建成前，援助物资该如何通过海上走廊运抵加沙沿岸，因为加沙沿岸水位太浅，不适合大型船只靠岸，沿岸也未设有能正常运作的港口。

不过，西班牙慈善机构“Open Arms”创始人坎普斯（Oscar Camps）称，非盈利机构“世界中央厨房”的团队已在秘密地点建造了一个码头，用于接收援助物资。

以色列对美西方的海上走廊计划表示欢迎，称将“按照以色列的标准”在塞浦路斯进行安全检查后，协助运送救援物资。

据路透社此前报道，临时码头初期将以欧盟成员国塞浦路斯为运作基地。华府高官透露，临时码头每天可处理数百辆卡车的援助物资。这些物资将由美国和塞浦路斯，而不由阿拉伯国家进行筛查，这是让以色列接受的关键条件。