印度与欧洲四国签贸易协议 削减关税促进出口

印度与欧洲自由贸易联盟的四个成员国结束近16年的谈判，于星期天（3月10日）签署一项价值1000亿美元（约1333亿新元）的自由贸易协定，以促进投资和出口。

综合路透社和法新社报道，印度贸易部长戈亚尔说，由瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登组成的欧洲自由贸易联盟（EFTA）预计将在15年内向印度投资1000亿美元。

瑞士政府在一份声明中说，印度将立即或逐步取消对从瑞士进口的95.3%工业品（不包括黄金）的高关税。

挪威工业部长韦斯特说：“印度目前对挪威公司出口的某些商品征收高达40%的进口税。通过新协议，几乎所有挪威商品都将实现零进口税。”

戈亚尔在新闻发布会上说，该协议涵盖了一些新内容，如知识产权和性别平等，“这是一项现代贸易协议，对所有五个国家来说都是公平、公正和双赢的”。

印度贸易部估计，印度是EFTA的第五大贸易伙伴，仅次于欧盟、美国、英国和中国，2023年的双边贸易总额达到250亿美元。

分析师认为，该协议可能不会立即帮助印度缩小与贸易伙伴的巨大贸易逆差，但将有助于吸引投资进入关键行业。

印度对外贸易研究所负责人、贸易经济学家辛格说：“该贸易协定将有助于吸引医疗器械、清洁能源等关键领域的投资，并通过获得瑞士和挪威的技术来扩大对其他国家的出口。”