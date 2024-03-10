以总统出席大屠杀博物馆揭幕 抗议者示威要求停火

荷兰国王威廉-亚历山大星期天（3月10日）为荷兰第一个大屠杀博物馆揭幕。以色列总统赫尔佐格出席仪式并发表讲话，对以色列在加沙的军事行动感到愤怒的抗议者在附近举行示威活动。

法新社报道，威廉-亚历山大说：“这座博物馆向我们展示了反犹太主义可能造成的毁灭性后果。”

赫尔佐格说，该博物馆发出了明确而有力的声明，“记住，记住仇恨、反犹太主义和种族主义所产生的恐怖，永远不要让它们再次猖獗”。

他补充道：“不幸的是，现在再次出现了这样的情况，仇恨和反犹太主义在全世界范围内盛行，我们必须共同与之抗争。”

他呼吁哈马斯立即将在10月7日袭击中劫持的人质安全送回，并敦促会众“祈祷和平”。

不到一公里外，示威者抗议赫尔佐格的出席，敦促加沙立即停火。数百人聚集在一起，挥舞着巴勒斯坦国旗和横幅，并高呼“现在不再是这样”（Never Again Is Now），他们认为以色列正在对巴勒斯坦人实施种族灭绝。

当政要们抵达博物馆时，他们发出嘘声并高喊口号。抗议者吉利森说：“这里只有一个地方适合他，那就是国际刑事法院。许多犹太人也反对他来到这里，因为他们祖先的痛苦被这位总统的到来抹黑了。”

加沙卫生部称，以色列对加沙的攻势已造成3万1045人死亡，其中大部分是妇女和儿童。