内坦亚胡驳斥拜登说法 称他是按照人民意愿行事

以色列总理内坦亚胡和美国总统拜登日益公开的矛盾升级，内坦亚胡星期天（3月10日）驳斥拜登指他对以色列的伤害多于帮助的观点，强调他是按照人民的意愿行事。

《纽约时报》报道，内坦亚胡10日接受新闻网站Politico访问时称拜登的说法“错误”，他说：“我们的政策得到了绝大部分以色列人的支持。他们支持我们为摧毁哈马斯残余恐怖分子据点而采取的行动。”

拜登在微软全国广播公司（MSNBC）9日播出的访问中说，内坦亚胡对加沙战争的态度，对以色列的伤害多于帮助。他重申，以色列有权自卫和追击哈马斯，但内坦亚胡必须更加关注以军行动造成的平民死亡。

内坦亚胡说：“我不明白拜登总统的确切意思是什么，但如果他的意思是我正在推行个人政策，违反大多数以色列人的意愿，并损害以色列的利益，那他就错了。”

“这些政策得到了绝大多数以色列人的支持，他们支持我们为摧毁哈马斯恐怖分子剩余据点而采取的行动。”

另外，内坦亚胡接受德国媒体访问时透露，以军在加沙的战争中已消灭至少1万3000名恐怖分子，他誓言将继续推进在加沙南部拉法的军事行动，因为这是击败哈马斯的关键。

内坦亚胡告诉德国《图片报》，以军已非常接近胜利，一旦对拉法残余的恐怖阵营展开军事行动，只须几个星期时间，激烈战斗就会结束。

拜登3月9日接受MSNBC专访，他先是表明，以色列入侵加沙地带南部拉法的行动将是他对内坦亚胡的“红线”，但他随即又改口，称没有红线，“我永远不会离开以色列，保卫以色列仍然至关重要。因此，我不会切断所有武器，让他们失去铁穹导弹的保护”。

尽管拜登在访谈中的说辞有些自相矛盾，但他直言“不能让以色列为追击哈马斯而让3万名巴勒斯坦人丧命”。

眼下以哈和谈进程停滞不前，拜登政府只能持续增强华府立场，强烈敦促内坦亚胡不要在平民疏散计划尚未明朗之际，对南部拉法难民区发动大规模攻势。