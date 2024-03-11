消息：近5000名拒绝返岗医生接吊销执照通知

据韩国政府和医疗界星期一（3月11日）消息，截至本月8日，保健福祉部共向4944名拒绝复工的实习和住院医生发吊销医生执照的预告通知，并正在向其余罢工医生逐一发送这项通知。

韩联社报道，韩国福祉部说，在行政处分程序结束前返岗的医生将予以从宽处理。

福祉部以书面形式对全国100家实习医院进行检查的结果显示，截至8日上午11时，缺勤的实习和住院医生共1万1994人，占总人数的92.9%。数据显示，因医生擅离职守导致医疗人手不足，上级综合医院的中轻症住院患者减少35%，重症患者人数与往日基本持平，约3000人。在408家急诊医疗机构中，398家的急诊室保持正常运作。

此外，为协助已复职或有意复职的医生，政府将从12日起设立运营“保护与举报中心”，并开通电话和短信举报热线。福祉部还计划在实习和住院医生提出要求时，允许他们到其他医院实习，并观察他们日后是否会受到排挤等不利影响。

福祉部星期一起将向全国20家医院调派20名军医和138名公共医疗中心医生，同时呼吁考虑发起集体行动的医学院教授们倾听患者的声音，保护愿意回返工作岗位的实习和住院医生。

另一方面，韩国政府将从星期一起的一个月内从国民健康保险（医保）中拨款1882亿韩元（约1亿9113万新元），填补集体离岗造成的医疗空缺。