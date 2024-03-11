周一美市盘前小幅走低 重点谈Coinbase股价走势

星期一（3月11日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（3月11日）小幅走低。本周即将公布的2月份数据，包括：消费者价格指数（CPI）和零售销售数据。这两个数据相信将为美国联邦储备局降息时间表提供更多线索。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退4.80点或0.09％，报5118.90点；纳斯达克100指数期货也微跌9.30点或0.05％，报18009.20点；道琼斯指数期货则是退低96.70点，报38626.00点。

原本高涨的晶片股出现逆转，再加上劳动力市场报告数据好坏参半，导致标准与普尔500指数和纳斯达克指数在上星期五（8日），盘中触及历史新高后失守收低。

标准与普尔500指数上星期五下跌33.67点，闭市报5123.69点。重量级的道琼斯指数跌68.66点，闭市报38722.69点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.53％或279.54点，以18018.45点收市。

美国股市上星期五的交易活跃，交易所的总成交量为122亿9000万股，比过去20天的120亿8000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

晶片巨头英伟达（Nvidia）的市值在上星期五蒸发1280亿美元，创下该公司市值有史以来的最大跌幅。不过，该股在星期一晚盘前交易开始后，就即刻回弹1.73％，截稿时报890.47美元。

电动车制造商特斯拉（Tesla）的股价在星期一晚盘前起0.30％，截稿时报175.87美元。负责解决特斯拉在德国霸级工厂停电问题的电力公司表示，工厂可能从星期一开始恢复供电。该厂自上星期二（5日）以来已经因为电供问题而关闭。

根据《华尔街日报》报道，美国司法部开始对今年1月初波音客机门塞掉落事故展开刑事侦察。该报道援引知情人士的话称，调查人员已经联系了1月5日航班上的一些乘客和机组人员。波音（Boeing）股价在星期一晚盘前下跌1.14％，截稿时报196.22美元。

星期一下文我们来看看加密货币交易平台Coinbase Global的股价走势。星期一晚盘前该股继续起6.57％，截稿时报273.48美元。

盘前活跃股按序：英伟达、Coinbase Global、特斯拉、Palantir Technologies和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

比特币目前稳守在7万美元水平之上，相信会给Coinbase股价本周一定的支持。（法新社）

Coinbase Global Inc（纳斯达克证券交易所代码：COIN）

在比特币价格上涨势头强劲的带动下，加密货币交易平台Coinbase Global股价在过去两、三个星期里大幅度上涨。以过去12个月来看，Coinbase股价已经攀高了超过300％。

Coinbase股价在上星期五上涨了5.8％，闭市报256.62美元，是该股自2021年12月以来的最高水平。因为比特币在上星期飙升至创纪录的6万9192美元，而且还在星期五一度触碰到7万美元水平，Coinbase股价也跟着走高。即使该平台最近连续了两次出现故障，而且两件故障事故相隔不到一星期，其中还涉及一些个人投资者的Coinbase账户余额突然为零，但这些事故都没有影响到Coinbase股价的涨势。

除了Coinbase之外，比特币的强劲走势也带动其他与加密货币相关的股票，例如：MicroStrategy Inc和CleanSpark Inc。

回顾Coinbase这个美国最大的加密货币交易平台在2021年直接上市，虽然当时它的上市参考价定是每股250美元，但因为那年加密货币非常火红，该股开始第一天价格就超越了参考价，开盘价达到381美元。它的收盘价记录则在2021年11月创下350美元。

之后因为加密货币进入“冬季”，数码代币和交易平台都受到美国证券交易委员会更严格的审查，Coinbase的股价在接下来的两年里都面对压力。单在该股挂牌的首12个月，它的股价就下跌了38％。

虽然现在Coinbase股价已经超越它直接上市的参考价，但对许多仍持有Coinbase股票的最初股东而言，这也没有什么好兴奋的，毕竟它离首日的381美元开盘价还是有一大段距离。但在上周末，比特币稳守在7万美元水平之上，相信会给Coinbase股价本周一定的支持。

目前在Tipranks的23名分析师中，有九名给予Coinbase股“买进”评级，另外九名给予该股“持守”评级，其余五名给予该股“卖出”评级，一年期限平均目标价是178.43美元。