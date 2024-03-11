分析：乌克兰最快7月部署F-16战机 但数量有限

《纽约时报》星期天（3月10日）报道，乌克兰最快或在7月正式部署西方盟国交付的F-16战机，但鉴于交付战机和培训飞行员等作业的复杂性，乌空军或只能先部署六架战机。

报道称，位于罗马尼亚东南部费泰什蒂的一处空军基地是乌空军接受F-16战机培训的军事基地，但截至星期一（11日），乌克兰飞行员都没有抵达这处基地接受战机培训，目前也不清楚乌空军准备何时开始受训。

分析指出，目前只有12名乌空军在丹麦、英国和美国接受了10个月的训练，预计在今年夏天，这批还不能凑成完整飞行中队的乌克兰空军，将开始驾驶F-16战机前往战场。

基辅目前只拿到六架F-16战机

尽管欧洲国家已承诺为乌克兰提供约45架F-16战机，但基辅目前也只拿到六架战机。分析普遍认为，在战机培训、交纳、维护和人员培训等问题上，基辅还须面对很多不确定性。

但乌总统泽连斯基3月表明：“今年，我们的天空将出现新的战斗机，我们必须让今年成为有效抵御俄罗斯制导炸弹、俄罗斯飞机及俄方导弹的一年。”

在前线战场，俄军为了在乌东夺取阵地，在近几周采取了更积极的空中支援行动，并在俄军战机的配合下，远程朝乌克兰前线投掷制导滑翔炸弹。

乌军则继续面临武器短缺的困境，急须获得更多武器填补空缺，但美国会共和党人至今仍未批准华府的乌克兰军援计划。据了解，F-16战机可用来配备中短程导弹和炸弹，部分能用来弥补地面弹药不足的问题。