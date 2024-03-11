韩医学教授协会：若政府不解决事态将全员辞职

韩国首尔大学医学教授协会星期一（3月11日）就实习住院医师集体辞职一事表态称，若政府不拿出合理方案解决，将集体提交辞呈。

韩联社报道，该协会于星期一召开会议后说，若政府不拿出解决事态的合理方案，全体教授将从下星期一（18日）开始提交辞呈。

该协会紧急委员会委员长、盆唐首尔大学医院教授房在胜（音译）会后接受记者采访时说，提交辞呈是教授们的个人行动，全体教授已商定将一起递交辞呈。

据紧急委员会方面透露，当天有430名首尔大学医科学院教授出席会议。在提交辞呈后，若辞呈未被受理，这些教授仍将为应急和重症患者提供诊疗。

随着首尔大学医科学院教授提及集体辞职的可能性，医疗一线恐将陷入更大的混乱之中。上星期四（7日），蔚山大学医学院教授协议会紧急对策委员会也商定由教授个人自主提交辞呈。成均馆大学医学院教授协议会方面星期二（12日）将在线召开会议，加图立大学医学院本周开会讨论是否展开集体行动。

韩国医生为反对医学院扩招的罢工行动马上要进入第四周，目前还没有任何快速结束的迹象。政府早前下令，罢工的医生须在2月29日前重返岗位，违令者可能面临吊销最长一年执照、三年监禁或3000万韩元（约3万新元）罚款等处罚。