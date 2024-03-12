德国盼深化与马泰菲关系 实现亚洲贸易关系多样化

德国总理朔尔茨希望深化与马来西亚、泰国和菲律宾的经济和安全关系，因为这个欧洲最大经济体寻求实现亚洲贸易关系多样化，减少对中国的依赖。

朔尔茨本周将在柏林分别会见这三个东南亚国家的领导人，他的助手称这是一次旨在减少对中国依赖的协调行动，并且通过更多样化的供应链和原材料合作伙伴关系增强德国经济的韧性。

彭博社报道，尽管在政治上努力摆脱北京，但中国去年仍连续第八年成为德国最重要的贸易伙伴，并且德国企业在中国的外国直接投资创下新纪录。

大众汽车（Volkswagen AG）和化工制造商巴斯夫（BASF AG）等大型企业继续将中国视为关键市场，中国也仍然主导着电动汽车电池、太阳能电池板和其他高科技产品所需的原材料供应。

朔尔茨星期一（3月11日）同马来西亚首相安华讨论了在可再生能源和绿色氢能领域深化两国关系。

朔尔茨在与安华举行的新闻发布会上说：““我们希望进一步扩大这种伙伴关系……当然这也适用于我们在全球实现经济关系多样化的目标。我们希望与许多国家建立良好的经济和政治关系。”

朔尔茨定星期二会见菲律宾总统小马可斯，星期三会见泰国首相杜德他。

德国官员说，朔尔茨与这三个国家领导人的会谈还将重点关注原材料伙伴关系、在吸引技术人才方面更紧密合作以及深化自由贸易。

朔尔茨还希望与亚洲伙伴讨论印度太平洋地区安全局势、俄罗斯在乌克兰的战争以及中东冲突。