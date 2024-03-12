白宫：预计今年美国经济增长明显减速 通胀仍继续顽固

美国白宫预计，2024年美国经济将显著降温，通货膨胀即使有所回落，仍会顽固保持在联邦储备局目标之上。

美国总统拜登星期一（3月11日）公布了2025财年预算案，其中对2024年经济增长率的预测为1.7％，远低于彭博调查的经济师的2.1％预估中值。

彭博社报道，继2023年经济意外增长2.5%后，大多数预测人士认为在高利率的钳制下，今年经济增长将减速。预算案中的预期数字在去年11月就已敲定，当时美国还没有公布强劲的2023年国内生产总值（GDP）数据。

虽然预测的增长率低于彭博调查的经济师预期，但拜登的一名高级经济幕僚指出，如果展望未来五到十年，政府的经济增长率预估高于许多其他人的预测。

白宫经济顾问委员会主席贾里德·伯恩斯坦（Jared Bernstein）在接受记者电话采访时说，“这是因为我们纳入了政策带来的促增长效应，包括对人力和物力的投资，以及托儿服务”。

3月11日，美国总统拜登出席在戈夫斯敦（Goffstown）举行的一场关于降低美国家庭成本的活动。（法新社）

每年春季，拜登和他的幕僚都会制定从当年10月1日到次年9月30日的财年预算草案，但因为众议院是由共和党所把持，人们普遍认为拜登的预算案在国会不可能获得通过。但确实可以将其作为一个选举年的指南来使用，外界可以从中看到如果11月拜登连任且民主党获得对国会两院的控制权，那么政府的优先事项将是什么。

比方说，如果拜登的预算案得以签署成法，为人父母者可以获得更高的儿童税收抵免，购房者可以获得价值9600美元（约1万2777新元）的抵税，企业税率将升高，对亿万富翁征收的税率将不低于25%。

若拜登的预算案获国会通过，企业税率将升高。3月6日的照片显示，华盛顿特区一栋建筑物挂起零售空间供出租的牌子。（法新社）

官员们对通胀的看法略显悲观，他们预期2024年消费者价格指数（CPI）升幅平均为2.9％，高于彭博调查得出的2.7％预估值。而且白宫也不认为未来两年通胀率能够达到2%的美联储目标。

预算案中对失业率的预测与经济师预期大致一致，认为今年和明年将升至4％。

美联储为了抑制通胀而进行的加息显著推高了联邦支出，预计未来几年还会有显著增长。预测显示，从2025年到2034年，美国将支付4.7万亿美元的实际净利息。到2032年，利息支出占GDP的比率预计将从今年的0.7％提高一倍至1.4％。

这将挤压联邦预算中的其他项目。从2026年开始，利息在预算支出中所占比例可能会高于军事或非国防项目。

总体而言，白宫的预测显示未来十个财政年度赤字将持续在1.5万亿美元以上，2033年将达到2万亿美元。从2025年到2034年，赤字占GDP的比重预计平均为4.6％。