南美航一悉尼飞奥克兰波音客机途中急降 至少50人受伤

智利南美航空公司（LATAM）运营的一架波音787客机在从澳大利亚的悉尼飞往新西兰的奥克兰途中突然急速下降，造成至少50人受伤。

这架载有263名乘客和九名机组人员的客机于星期一（3月11日）早上11时23分从悉尼机场起飞，最终在下午4时26分降落在奥克兰机场。

路透社引述南美航空发布的公告说，飞机经历了强烈摇晃，导致10名乘客和三名机组人员送往医院治疗。

新华社报道，新西兰圣约翰急救中心发言人在声明中说：“我们的救护人员评估并治疗了大约50名伤者，其中一人伤情严重，其他人伤情轻微至中度。”

乘客布莱恩·乔卡特（Brian Jokat）告诉英国广播公司：“飞机的坠落方式与我经历过的轻微气流时不一样，人们从座位上抛飞，撞到了机顶……一些顶板因人们的撞击而破裂。”

这架航班号为LA800的波音787-9梦幻客机飞行轨迹突然变化的原因无法立即查明。安全专家指出，大多数飞机事故都是由多种因素造成的，必须彻底调查。

波音公司说，它正在尽力收集信息，并将向南美航空公司提供支持。

在最近发生涉及其一架飞机的事故后，波音公司股价收盘下跌约3％。由于出现“不可接受的”质量问题，美国联邦航空管理局1月份禁止这家飞机制造商扩大其最畅销的737 MAX窄体飞机的生产。

美国联邦航空局局长迈克·惠特克（Mike Whitaker）说，飞机是在美国制造的，航空局将与澳大利亚或新西兰当局合作进行调查。

美国国家安全委员会尚未就此事发布任何官方消息。

2024年1月，美国阿拉斯加航空公司1282号航班的波音737-9 MAX型客机因机门掉落，紧急返回波特兰国际机场。（路透社）

智利南美航空公司是南美洲多国组成的大型航空集团，运营悉尼、奥克兰和南美洲主要城市之间的定期航线。公司已取消涉事客机接下来的航班。

中国通讯社报道，近期，波音飞机陷入多起安全问题。2024年1月，波音客机发生“掉门”事故，美国阿拉斯加航空公司一架波音737MAX9型客机因内嵌式应急门掉落紧急返回波特兰国际机场。

3月8日，美国联合航空公司一架波音737MAX客机在休斯敦机场降落时冲出滑行道，所幸无人员受伤。

7日，美联航一架波音777-200客机从旧金山国际机场起飞后不久轮胎掉落，随后改道迫降。事故导致旧金山国际机场一条跑道短暂关闭。掉落的轮胎碎片还损坏了机场员工停车场内的几辆汽车。

4日，美联航一架波音737型客机从休斯敦飞往佛罗里达迈尔斯堡，在起飞后10分钟，一个发动机起火，不得不紧急降落。