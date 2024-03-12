美情报机构：多国可能对总统大选施加影响

美国情报机构递交国会参议院的书面报告指出，俄罗斯、中国和伊朗都可能会想方设法影响2024年的总统大选。

情报机构星期一（3月11日）递交给参议院情报委员会的年度报告列举了美国面临的最大“全球威胁”。它称北京的目的是，把对中国的批评者边缘化并放大美国的社会矛盾。

彭博社引述报告说，“从对包括国防部在内的高级军官的清洗来看”，中国领导人“几乎肯定担心腐败对军队战斗力和可靠性的持续影响”。

美国情报官员经常在全球威胁听证会上发表直率和政治敏感的评估，而此次无论是书面报告证词还是当场作证也都不例外。出席听证会的高级官员包括国家情报总监海恩斯（Avril Haines）、联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）和中央情报局局长伯恩斯（William Burns）。

这些情报机构负责人指出，北京认为来自华盛顿和其他国家的外部压力加剧了其内部挑战。

他们说：“中国将华盛顿针对北京的竞争措施视为美国更广泛从外交、经济、军事和科技上遏制其崛起的政策之一。”尽管如此，报告指出，当中国认为缓和与华盛顿的紧张关系有利于其利益时，他们就会继续寻求这样的机会。

情报官员还认为，乌克兰战场的僵局正出现有利于莫斯科的势头转变。他们说：“这种僵局发挥了俄罗斯的战略军事优势并使势头日渐转向有利于莫斯科的一面。”

这份联合报告还对以色列-哈马斯战争的区域升级风险发出警告。他们说哈马斯对以色列的武装抵抗可能会持续数年，而加沙冲突可能会对恐怖主义产生代代相传的影响。