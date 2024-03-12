周二美市盘前走高 重点谈甲骨文公司季度业绩

星期二（3月12日）重点：

美国股市分析师预计，即将公布的美国消费者价格指数将显示价格增长趋于平稳，因此美国华尔街股市主要股指期货星期二（3月12日）走高。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升14.30点或0.28％，报5132.20点；纳斯达克100指数期货起77.90点或0.43％，报18029.60点；道琼斯指数期货则微起6.10点，报38775.80点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（星期一）小幅下跌。投资者都在等待本星期出炉的消费者和生产者价格数据，希望这些数据能够更好的推测美国联邦储备局是否可以在未来几个月开始降息。

标准与普尔500指数隔夜微跌5.75点，闭市报5117.94点。重量级的道琼斯指数逆流而上，起46.97点，闭市报38769.66点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.37％或66.76点，以17951.69点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是109亿股，比过去20天的120亿6000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

纽约社区银行（New York Community Bancorp）隔夜宣布，银行已完成与投资者达成的10亿美元注资协议，并计划向股东提交按三股分拆为一股的比例，进行股票分拆。纽约社区银行股价在今晚盘前上升2.77％，截稿时报3.34美元。

软件巨头甲骨文（Oracle）在隔夜盘后发布的财报中，强调了市场对晶片巨头英伟达（Nvidia）的图形处理单元有着强劲的需求。甲骨文在最近就与英伟达签署了一项新的云端基础设施协议。甲骨文的业绩连带推动英伟达股价在今晚盘前上升1.83％，截稿时报873.40美元。

下文我们也来看看软件巨头甲骨文公司（Oracle Corporation）的最新季度业绩。今晚盘前该股起12.94％，截稿时报128.90美元。

盘前活跃股按序：甲骨文、英伟达、特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

甲骨文首席执行官卡兹：甲骨文在本季度增添了几项“大型云端基础设施”新合同。不仅如此，“还有更多交易正在酝酿之中。”（法新社）

甲骨文公司（Oracle Corporation）



（纽约证券交易所代码：ORCL）

软件巨头甲骨文公司隔夜盘后发布的季度盈利比预期好，带动该公司股价即刻在隔夜盘后飙高13％。

根据甲骨文截至今年2月底的第三季业绩报告，集团的营业额是从同比的124亿美元，增长7％到132亿8000万美元。集团净利是从去年同期的19亿美元，即每股净利0.68美元，增长了27％至24亿美元，即每股净利0.85美元。在计入特殊项目后，调整后的每股盈利是1.41美元。

市场分析公司LSEG之前收集到的分析师平均预测是营业额133亿美元，每股盈利1.38美元。

至于当前的第四季度，甲骨文高管们预测，每股盈利应该可以达到介于1.62美元至1.66美元区域。营业额相信也能从去年同期的138亿美元增长4％至6％。以这个增长范围的中间点来看，营业额估计会有145亿美元左右。而之前分析师是预计营业额会是147亿美元，每股盈利则会是1.64美元。

甲骨文首席执行官卡兹（Safra Catz）说，集团希望能够在2026财年之前实现设定的650亿美元销售额目标。而且他还特别提到，“考虑到我们当前的势头，其中一些目标可能会过于保守。”

业绩报告也显示，甲骨文最大的业务，也就是云服务和许可支持部门，它的营业额增长了12％，达到99亿6000万美元，比StreetAccount分析师平均预测的99亿4000万美元高。甲骨文将这个增长归因于市场对它的人工智能服务器的强劲需求。

卡茨说，甲骨文在本季度增添了几项“大型云端基础设施”新合同。不仅如此，“还有更多交易正在酝酿之中。”

集团主席埃里森（Larry Ellison）也在业绩发布会上提到旗下大客户，软件巨头微软的业务情况。他说：“我们正在为Microsoft和Azure建构20个数据中心。他们本星期又另外订购了三个数据中心。”

目前在Tipranks的18名分析师中，有11名给予甲骨文股“买进”评级，另外七名给予该股“持守”评级，一年期限平均目标价是127.42美元。