美国“龙”飞船载四名宇航员启程返回地球

四名宇航员在完成六个多月的任务后搭乘美国太空探索技术公司“龙”飞船脱离国际空间站，启程返回地球。

“龙”飞船于美国东部时间11日11时20分（新加坡时间11日23时20分）脱离国际空间站，预计将于美国东部时间12日5时50分（新加坡时间12日17时50分）许在佛罗里达州附近海域降落。

中国通讯社报道，搭乘“龙”飞船返回地球的四名宇航员分别是美国女宇航员贾丝明·莫格贝利（Jasmin Moghbeli）、丹麦宇航员安德烈亚斯·莫恩森（Andreas Mogensen）、日本宇航员古川聪（Satoshi Furukawa）以及俄罗斯宇航员康斯坦丁·鲍里索夫（Konstantin Borisov）。他们于去年8月26日搭乘“龙”飞船从佛罗里达州肯尼迪航天中心飞赴国际空间站，执行代号为“Crew-7”的航天任务。飞船于次日与国际空间站自动对接。

“龙”飞船是美国首个由私营企业建造并运送宇航员往返空间站的载人飞船，也是自美国航天飞机之后首个获美航天局认证的常规运送宇航员往返空间站的新型载人飞船。

这是莫格贝利第一次执行太空飞行任务，她对冷战后的国际伙伴关系表示敬意。法新社引述她在告别仪式上的话说，这些伙伴关系为20世纪90年代国际空间站的建设铺平了道路。“这表明，我们共同努力能取得如此成就。”