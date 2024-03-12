波音事故频发 举报人出庭作证日因枪伤死亡

美国飞机制造商波音公司近期事故频发。英国广播公司报道，与波音进行漫长法律战的退休品质管理经理巴尼特“开枪自杀”身亡，他曾对波音设在北查尔斯顿的787型梦幻客机工厂的生产标准表示担忧。

彭博社引述据英国广播公司（BBC）报道说，巴尼特（John Barnett）在波音公司工作了32年，直至2017年因健康原因退休，他于上星期六（3月9日）因枪伤去世。报道称，查尔斯顿县验尸官证实了他死亡的消息。

巴尼特在去世前几天一直就波音公司的举报人诉讼中提供证据。他原定于上星期六接受进一步讯问，当他没有出现时，警察前去他住宿的酒店调查，发现他死在酒店停车场的卡车里。

2019年，巴尼特告诉英国广播公司，波音的工人在赶货压力下，安装了一些不合格的零件，以避免生产线延误，有些不合标准的零件甚至取自废料箱。他还说，飞机内经常残留金属屑。

他还声称，787飞机上安装的紧急氧气面罩系统测试显示，故障率为25％。巴尼特说，管理人员从未针对他通报的担忧采取任何行动。

波音公司全盘否认巴尼特的说法。巴尼特去世后，波音公司发声明说，公司对此深感悲痛。

报道也说，美国联邦航空管理局（FAA）2017年的审查似乎证实了巴尼特的一些担忧。

调查显示，工厂内至少有53个“不合格”零件的位置不明，管理局勒令波音公司采取补救行动。

巴尼特退休后，对波音展开了长期的法律诉讼，指责波音因为他的举报诋毁他的品格并阻碍他的职业生涯。波音否认有关指控。

2024年1月，美国阿拉斯加航空公司1282号航班的波音737-9 MAX型飞机因机门掉落，紧急返回波特兰国际机场。（路透社）

近期，波音飞机出现多起安全事故。2024年1月，美国阿拉斯加航空公司一架波音737MAX9型飞机因机门掉落紧急返回波特兰国际机场。

3月8日，美国联合航空公司一架波音737MAX飞机在休斯敦机场降落时冲出滑行道，所幸无人员受伤。

3月7日，美联航一架波音777-200飞机从旧金山国际机场起飞后不久轮胎掉落，随后迫降洛杉矶。

3月4日，美联航一架从休斯敦飞往佛罗里达迈尔斯堡的波音737型飞机在起飞后10分钟，一个发动机起火，不得不紧急降落。

在最新的一起事故中，智利南美航空公司（LATAM）运营的一架波音787飞机星期一（11日）在从澳大利亚悉尼飞往新西兰奥克兰途中突然急速下降，造成至少50人受伤。