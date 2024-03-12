拜登公布7.3万亿美元预算案 计划向富人和企业增税

美国总统拜登在7.3万亿美元（9.72万亿新元）的2025财年预算案中列出了他对第二任期的愿景，计划通过向富人和企业增税来为选民提供更多服务、为中产阶级减税并控制价格。

彭博社报道，在上星期四（3月7日）国情咨文的基础上，星期一（11日）公布的这份详细叙述的文件吹响了拜登对抗前总统特朗普竞选连任的号角。这份预算案在分裂的国会几乎没有成为法律的可能。

根据该提案，一些房主将每月获得税收抵免以抵消高昂的抵押贷款利率，为人父母者将获得儿童保育补贴，并且政府将利用新的权力降低处方药价格。这些计划将通过对税法的全面修改来获得资金，其中包括提高企业税，以及为亿万富翁和大型公司设定新的最低税率。

拜登的计划旨在吸引选民，虽然预算中赤字上升可能引发共和党人的攻击。在11月大选前说服持怀疑态度的美国人支持他的议程对拜登的竞选至关重要。

拜登计划通过对税法的全面修改来获得资金。图为伊利诺伊州首府芝加哥一家超市。（法新社）

拜登计划在所谓的可自由支配开支领域支出1.671万亿美元，寻求8950亿美元用于基础国防相关项目，6210亿美元用于国内支出。这些领域与社会保障等强制性项目无关。根据与国会达成的预算上限协议，非紧急资金增加了1.6％。

在可能出现一系列影响科技巨头的案件前，拜登还提议将司法部的反垄断预算增加6300万美元。

在拜登努力确保政府获得充足资金并确保为乌克兰和以色列提供援助之际，该预算案旨在为拜登提供筹码。

拜登在随预算案发给议员的信中说：“尽管我的政府从第一天起就取得了巨大进展，但仍有工作要做……我的预算案将有助于实现这一承诺。”