烤面包抹咖椰酱 入选世界50大美味三文治

烤面包抹咖椰酱入选世界50大美味三文治，但在网站投选中胜出的咖椰面包却来自新加坡，引起了马来西亚网民的热议。

国际美食网站TasteAtlas最近公布2023年／2024年世界50种最美味三文治，新加坡的咖椰面包名列第42名。虽然网站在文章中写明，咖椰面包是在新马广受欢迎的早餐美食，但入榜的却只是新加坡的咖椰面包。

TasteAtlas在介绍咖椰面包时，解说这是当时在英国船上担任厨师的海南人，在新加坡定居后，用咖椰取代了英国果酱销售这种食品。

《光明日报》报道，根据网站公布最新的排名，世界五大最美味的三文治分别是越南法国面包（bánh mì）、土耳其传统三文治（tombik döner）、黎巴嫩的烤肉卷（shawarma）、墨西哥三文治（tortas）及美国的龙虾卷三文治（lobster roll）。

另一种越式三文治（bánh mì thit）排在第九名、还有一种排在第29名；澳门的猪扒包则列第26位。

这份美味三文治的名单出炉后掀起了马来西亚网民的热议，纷纷对马国没有入榜感到意外和不解。

“同样是咖椰面包，为何受到表扬，能够入榜的就只有新加坡？”

有网民也揶揄，为何新加坡人还劳师动众的来到马国享用同样的美食呢？