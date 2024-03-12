加勒比共同体轮值主席、圭亚那总统阿里星期一（3月11日）晚证实，海地总理亨利在成立过渡总统委员会并任命临时总理后辞职。

新华社报道，亨利在一段录制的视频讲话中说，海地在过去一周多时间里遭遇各种暴力事件，造成大量民众伤亡，现政府无法无动于衷。

阿里星期一在牙买加首都金斯敦指出，海地安全局势近期急剧恶化，已处于“灾难边缘”，国际社会必须尽快采取行动帮助海地人民。

加勒比共同体星期一在金斯敦举行紧急会议，与相关国家代表共同讨论海地局势，寻求尽快恢复海地安全秩序并向当地居民提供紧急人道主义援助。

阿里在会后举行的新闻发布会上说，加勒比共同体和相关国家领导人从海地人民利益出发，在会议中就援助海地达成重要共识。他相信，海地最终将找到恢复繁荣稳定的方法。

国际移民组织日前发布公告说，武装组织活动导致海地安全局势恶化，海地全国有超过36万人流离失所，其中一半以上是儿童。

2021年7月7日，海地时任总统若弗内尔·莫伊兹遇刺身亡，留下权力真空，黑帮势力越发猖獗，犯罪激增。海地原定于今年2月7日前举行大选，但未能如期举行，引发社会不满。

今年2月29日起，海地多个黑帮组织袭击首都太子港的警察局、警察学院、国际机场等公共设施，要求海地总理亨利下台。

海地政府上星期四（7日）发布公报，宣布将太子港所在西部省实施的紧急状态延长至4月3日，同时执法机关将继续采取宵禁措施，以恢复当地安全秩序。