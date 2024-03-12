众议院即将表决TikTok法案 特朗普立场动摇

美国国会正在加紧审议短视频分享平台TikTok相关法案，一旦予以通过，拥有TikTok的中国互联网科技公司字节跳动就得在出售TikTok和面临美国封杀之间做出选择。前总统特朗普改变立场、暗示不应禁止这个应用程序，给共和党议员出了道难题。

众议院定星期三（3月13日）进行表决。针对法案会否如期通过这个问题，第二号共和党众议员斯卡利斯（Steve Scalise）给了肯定的答复。由保守派组成的自由党团主席鲍勃·古德（Bob Good）说，他正在评估该法案，倾向于投支持票。

根据法案，除非TikTok的中国母公司字节跳动（ByteDance）在165天内将其出售，否则苹果、Alphabet Inc.等公司旗下的应用程序商店和互联网服务提供商将不许上架这个平台。

特朗普：不确定是否该禁止TikTok

彭博社报道，众议院能源和商务委员会上周以50对0票的表决结果批准了该提案。但作为共和党的美国总统推定候选人，特朗普告诉美国消费者新闻与商业频道（CNBC），他不确定是否应该禁止TikTok。

特朗普说，TikTok对美国国家安全构成威胁，但禁止使用这款应用可能会伤害一些年轻人，同时壮大脸书等他所谓“不诚实”的平台。

他星期一（11日）接受CNBC访问时说，TikTok有很多好处，但也有不少坏处。他说：“不让用TikTok的话，很多孩子会疯掉。”

法新社报道，特朗普的态度转变令人意外，因为他在担任总统期间曾支持将TikTok从字节跳动手中剥离，但后来被美国法院阻止。

特朗普指出，真正的威胁是Meta Inc.的脸书，而非TikTok。他说：“我不喜欢的一点是，如果没有TikTok，脸书就会变得更大，我认为脸书等媒体是人民的敌人。”

TikTok星期一致函美国国会，重申TikTok并非由中国政府拥有或控制，并表明若字节跳动被迫出售TikTok，其他买家不会继续花费15亿美元（19.96亿新元）保护美国数据。