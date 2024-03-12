研究：冠病疫情致全球平均寿命减1.6年

一项大型研究的结果显示，冠病疫情导致全球人口的平均寿命在疫情头两年间缩短1.6年，下降幅度比之前想象的要大。

根据美国华盛顿大学健康指标与评估研究所（IHME) 的数百名研究人员分析的数据，这标志着全球平均寿命长达数十年持续增长的急剧逆转。

研究所星期二（3月12日）在期刊《柳叶刀》上发表了研究报告，报告的主要撰写人奥斯汀·舒马赫（Austin Schumacher）说：“对于全世界成年人来说，冠病疫情所产生的影响比半个世纪以来发生的任何事件都要深远，包括冲突和自然灾害。”

他发布声明说，从2020年到2021年，在所分析的204个国家和地区中，有84%的人口平均寿命缩短了，显示冠病的“破坏性潜在影响”。

在这段期间，15岁以上男性死亡率上升了22%，女性上升17%；墨西哥市、秘鲁和玻利维亚的人口平均寿命缩短最多。巴巴多斯（Barbados）、新西兰、安提瓜（Antigua）和巴布达（Barbuda）是疫情期间死亡率升幅最低的几个国家。

研究员估计，2020年到2021年，疫情使得死亡的人口多了1590万，这比世界卫生组织（WHO）先前估算的数目多了约100万人。

尽管在疫情期间出现逆转，人们的寿命仍然比以前长得多。研究人员指出，从1950年到2021年，平均寿命增加了23岁，从49岁增加到72岁。