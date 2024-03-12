马国内长驳斥扣留营拥挤和违反人权

维权组织“人权观察”日前发布报告，指马来西亚移民局扣留营过度拥挤，以及扣留犯遭官员虐待而死。内政部长赛夫丁驳斥这些说法，并指人权观察没有具体证据。

“人权观察”上星期三（3月6日）发布题为“我们看不见太阳：马国任意扣留移民和难民”的调查报告。报告访问了43名前扣留犯，并揭露移民局扣留营内发生种种不人道、虐待与性暴力等事件，还有食物与医疗不足导致扣留犯死亡。

赛夫丁星期二（12日）告诉国会，马国共有20个移民局扣留营，可容纳2万零650人，目前扣留营内仅有1万3635人，因此不算拥挤。“扣留营拥挤？根据数据，答案并非如此。‘人权观察’的报告完全不可信。”

赛夫丁说，若以国家区分，移民局扣留营中的扣留犯最多的是缅甸人，共有4541人，其次为印尼（3797人）、菲律宾（2914人）、孟加拉（1000人）、泰国（329人）及其他国籍（1054人）。

他指出，曾犯错被判入狱，刑满出狱后等候移民局办理证件遣返回国，以及逾期逗留而被捕直至案件审结的外国人，才会送入扣留营。

赛夫丁透露，内政部去年耗资1亿2300万令吉（约3500玩新元）管理扣留营，其中约8000万令吉是膳食费，因为扣留营的扣留者每天吃五餐。“我们如此照顾扣留犯，人权观察指我们虐待扣留犯致死的说法完全是一派胡言。”