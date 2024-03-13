美情报总监：不能排除中国利用TikTok影响美国大选

美国国家情报总监海恩斯说，“不能排除”中国将利用短视频平台TikTok影响2024年美国总统选举。

路透社报道，海恩斯星期二（3月12日）出席众议院情报委员会听证会，众议院将于星期三（13日）就一项迫使TikTok中国母公司字节跳动出售Tiktok的法案进行表决。

众议院情报委员会民主党代表克里希纳穆尔蒂（Raja Krishnamoorthi）问海恩斯，中国共产党是否会利用TikTok影响美国选举，海恩斯说：“我们不能排除中共会这么做。”

克里希纳穆尔蒂也是众议院中国问题特别委员会成员，上周他与该委员会的共和党籍主席加拉格尔（Mike Gallagher）提出一项法案，将给予字节跳动六个月时间出售TikTok，否则苹果、Alphabet Inc等公司旗下的应用商店和互联网服务提供商将不许上架TikTok。

美国众议院议长约翰逊说，众议院将在星期三上午10时左右（新加坡时间星期三晚上10时左右）对TikTok法案进行表决。

众议院将走快速程序，这项法案须获得三分之二的众议员支持才能通过。

美国总统拜登上周说，如果国会通过法案，他会签字同意。

但TikTok在美国拥有1亿7000万用户，TikTok法案要在美国总统选举年获参众两院批准立法恐会面对困难。

一些反对者包括民主党众议员弗罗斯特（Maxwell Frost）认为TikTok法案将会通过。但在参议院能否通过尚不确定，一些参议员希望采取不同做法。