拜登向波兰保证 美国的支持坚如磐石

美国总统拜登向到访的波兰领导人保证，美国对波兰的支持坚如磐石。波兰总理图斯克则说，应停止猜疑美国会否继续支持乌克兰。

路透社报道，拜登星期二（3月12日）在白宫会见波兰总统杜达和总理图斯克，就当前的安全局势，以及俄罗斯近期攻占的乌克兰领土对欧洲的影响进行了讨论。

在俄罗斯总统普京表明不会停止在乌克兰的侵略行动之际，波兰迎来加盟北约的25周年。拜登在白宫会见杜达和图斯克时重申，美国对《北大西洋公约》第五条《共同防御条约》的支持。根据该条约，对一个北约盟友的攻击将视为对所有北约盟友的攻击。

拜登强调，美国对波兰的支持坚如磐石。

图斯克说，“我们必须停止猜疑美国是否会向乌克兰提供进一步援助”，他也直接向美国共和党籍众议院议长约翰逊喊话，称乌克兰人民的生命取决于约翰逊，呼吁他在众议院提呈为基辅额外提供600亿美元（约800亿新元）的法案，以进行表决。

图斯克与拜登会面后在白宫外向媒体发表讲话，他说，乌克兰数百万人的命运，取决于美国众议院议长约翰逊一个人的决定。（法新社）

图斯克说：“我希望波兰、欧洲的呼吁能够改变约翰逊的态度。他必须明白……数百万人的命运取决于他一个人的决定，乌克兰今天和明天成千上万人的生命取决于他的决定。”

他说，如果约翰逊不做出积极的决定，可能会使许多人丧失生命。

杜达在与拜登会面后对记者说，他们讨论了合作发展核能。

波兰前任政府指定由美国西屋电气公司（Westinghouse Electric）在波罗的海沿岸建造一座核电厂。图斯克内阁确认波兰需要核电，但他们将对前任政府批准的这个项目进行审核。