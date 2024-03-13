拜登锁定2024年民主党总统候选人提名

美国多家主流媒体测算和报道，寻求连任的总统拜登星期二（3月12日）锁定2024年美国总统选举民主党总统候选人提名。

前总统特朗普预计也将在星期二锁定共和党提名，这将是近70年来美国总统选举首次有两名候选人再次对决。

路透社报道，拜登需要1968张民主党代表票才能赢得提名，拜登星期二在佐治亚州和密西西比州民主党初选中获胜，累计锁定的今年民主党全国代表大会党代表票数已超过半数。这意味着，他将再次成为民主党总统候选人。

华盛顿州、北马里亚纳群岛和海外民主党初选投票结果预计也将符合预期。

拜登当天在佐治亚州和密西西比州民主党初选中获胜，累计锁定的今年民主党全国代表大会党代表票数已超过半数。这意味着，他将再次成为民主党总统候选人。

拜登发表声明，感谢选民再次让他代表民主党出战，同时攻击共和党对手特朗普，称特朗普“以怨恨、报仇和惩罚威胁美国价值观”。

拜登说：“选民现在可以对这个国家的未来做出一个选择。我们是要站起来捍卫我们的民主，还是让他人把它摧毁？我们是要恢复选择权并维护我们的自由，还是让极端分子剥夺我们的自由？ ”

特朗普预计也将在星期二晚锁定共和党总统候选人提名，四个州于星期二举行共和党初选投票，其中包括佐治亚州。特朗普因试图推翻佐治亚州2020年总统选举结果而面临刑事指控。

美国2024年总统选举将在11月5日举行。