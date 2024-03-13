联合国运粮卡车使用以军陆路通道到达加沙北部

联合国星期二（3月12日）通过以色列的一条新陆路通道，时隔三周再次向加沙地带北部运送粮食。

国际社会不断加大施压以色列开放更多人道救援通道，以便向饥饿的加沙平民运送粮食。

联合国巴勒斯坦被占领土人道主义协调员麦戈德里克（Jamie McGoldrick）告诉路透社，世界粮食计划署车队使用了以色列的军用通道，沿着加沙边境隔离围栏的一条道路到达加沙北部。

世界粮食计划署发言人莫格拉比 （Shaza Moghraby）说，足够供应给2万5000人的粮食于星期二凌晨运抵加沙城，“这证明通过陆路运输粮食是办得到的”。

这是粮食计划署在2月20日之后，首次向加沙北部运粮。

另一方面，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯星期二宣布，第一艘通过欧盟海上通道项目向加沙运送援助物资的货船从塞浦路斯启航。

装载着大约150吨食品、水和药品的驳船，当天上午驶离塞浦路斯拉纳卡港，预计将于两天后抵达加沙地带。

莫格拉比说：“我们希望扩大运输规模，我们需要定期、持续地向加沙平民尤其是加沙北部处于饥荒边缘的人们，提供救援物资。” 她也提到：“我们需要更多可以直达北部的入口点。”

另据法新社报道，一名外交消息人士说，摩洛哥已通过以色列特拉维夫附近的本古里安机场，向加沙空运40吨人道物资，这是争取多方面开拓加沙援助路线的最新举措。

联合国此前警告，加沙地带至少有57万6000人处于饥荒边缘，这约占加沙地带总人口的四分之一。