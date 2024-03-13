周三美市盘前小幅走高 重点谈科技巨头苹果公司股价走势

星期三（3月13日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（3月13日）小幅走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升2.70点或0.05％，报5178.00点；纳斯达克100指数期货则是微跌2.10点或0.01％，报18217.00点；道琼斯指数期货则起31.00点，报39036.50点。

美国股市主要股指隔夜（星期二）大幅收高。在软件巨头甲骨文（Oracle）的股价飙升之际，标准与普尔500指数更是在收盘时创下历史新高。虽然隔夜公布的消费者价格指数（CPI）环比增幅略微走高，这并没有浇灭投资者对未来几个月降息的希望。

标准与普尔500指数隔夜上升57.33点，闭市报5175.27点。重量级的道琼斯指数也起235.83点，闭市报39005.49点。以科技股为主的纳斯达克100指数显著升高1.49％或235.83点，以18219.12点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是109亿7000万股，比过去20天的120亿7000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

彭博社报道称，美国五角大楼将收回原先计划提供给英特尔（Intel）的最多25亿美元的资助。这个消息让英特尔股价在今晚盘前下跌1.44％，截稿时报44.59美元。彭博社引述知情人士的话说，美国商务部可能得出面弥补资助金额的缺口，这可能会导致英特尔无法获得资助金额的总数。

加密货币交易平台Coinbase宣布，该集团计划发行10亿美元的可转换优先票据。这批票据将在2030年到期。Coinbase将利用这次发行的收益来偿还债务，以及用在一般业务用途。Coinbase股价在今晚盘前上升0.49％，截稿时报257.40美元。

脸书母公司Meta Platforms再次重申，它计划在2024年底之前，会需要35万个英伟达（Nvidia）的H100晶片。这个消息带动了晶片巨头英伟达股价在今晚盘前继续升高0.72％，截稿时报925.79美元。

星期三下文我们来看看科技巨头苹果公司（Apple Inc）的股价走势。今晚盘前该股无起落，截稿时报173.23美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达、Carnival Corp、Coinbase Global和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

不少分析师推测，苹果公司可能会在今年6月举行的全球开发者大会上，宣布该公司的人工智能发展时间表。而且这个人工智能功能，可能不止涉及iPhone，应该还会包括Mac和iPad。（路透社）

苹果公司（Apple Inc）



（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

尽管科技巨头苹果公司的股票今年遭受重创，但华尔街不少分析师现在已开始不约而同的表示，目前也许是考虑趁低吸购这家iPhone制造商股票的时机了。他们也提出各种理由，认为苹果公司股票将会有催化剂。

开年至今，苹果公司股价已经下跌将近7％，是属于美国股市的“七巨头”（即Alphabet、苹果公司、亚马逊、微软、Meta Platforms、特斯拉和英伟达）表现垫底的股票。在这期间，标准与普尔500指数则是上涨约8％。

苹果公司今年的股价走势，与它在2023年上涨49％成了强烈对比。当然，造成该股今年下跌的原因多，包括：iPhone在中国市场销售疲软，以及该公司的生成人工智能计划缺乏明确性等。

不过，根据道琼斯新闻，Evercore ISI分析师达里亚纳尼（Amit Daryanani）上星期日（3月10日）在他的研究报告中写道，他认为最近苹果股票的抛售情况已经过度了。而且苹果公司是有一些“独特的驱动因素”，可以“释放该股的上涨潜能”。

他说，苹果公司肯定会把生成式人工智能纳入它的iOS功能中的。一旦苹果公司这么做，它就会重振投资者对该股的乐观情绪。

达里亚纳尼将苹果公司股票评级定为“跑赢大盘”，目标价则是定在220美元。

美国银行股票分析师莫汉（Wamsi Mohan）也看好苹果公司。莫汉将苹果股票评级定为“买入”，目标价为225美元。他说，即使国际竞争加剧，苹果公司应该还是有能力保住它在智能手机的市场份额。

莫汉在隔夜发布的分析报告中写道：“尽管销量放缓，苹果公司已经将它的产品组合推向更高的价位了。这个价格走势将是该公司产品的长期趋势。这会抵消中国市场潜在的疲软。”

除了这两名分析师之外，不少其他分析师也在各个社交平台上，推测苹果公司会在今年6月举行的全球开发者大会上，宣布该公司的人工智能发展时间表。而且这个人工智能，包括大型语言模型，可能不止涉及iPhone，它应该还会包括Mac和iPad。