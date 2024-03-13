拜登和特朗普锁定提名 11月总统选举再次对决

美国总统拜登和前总统特朗普，分别锁定了2024年总统选举民主党和共和党总统候选人提名。

路透社报道，这是近70年来美国总统选举首次有两名候选人再次对决。

爱迪生研究公司表示，拜登需要1968张民主党代表票才能赢得民主党提名。星期二（3月12日），他在佐治亚州和密西西比州民主党初选中获胜，累计锁定的民主党全国代表大会党代表票数已超过半数，这意味着拜登再次成为民主党总统候选人。

华盛顿州、北马里亚纳群岛和居住在海外的民主党初选投结果随后陆续公布。

几个小时后，特朗普在华盛顿共和党初选胜出，帮助他获得了锁定共和党提名所须的1215张共和党代表票。周二举行共和党初选的州属包括佐治亚、密西西比、华盛顿等州和领地。

拜登发表声明，感谢选民再次让他代表民主党出战，同时攻击共和党对手特朗普，称特朗普“以怨恨、报仇和惩罚威胁美国价值观”。

拜登说：“选民现在可以对这个国家的未来做出一个选择。我们是要站起来捍卫我们的民主，还是让他人把它摧毁？我们是要恢复选择权并维护我们的自由，还是让极端分子剥夺我们的自由？ ”

初选是美国总统选举的第一阶段，将持续至6月。初选结束后，民主党和共和党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国总统选举投票日为11月5日。