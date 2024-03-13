消息：韩慎重考虑是否配合美对华半导体出口管制

随着美国加强对华半导体制造设备出口管制的施压力度越来越大，韩国政府为维护韩美关系考虑予以配合，但这恐对半导体产业竞争力产生重大影响。

韩联社星期二（3月12日）获悉，美国自2022年10月宣布禁止美国企业向中国出口尖端半导体制造所需设备后，不断向盟友施压，要求采取类似出口管制措施。消息人士透露，起初半导体技术水平较高的荷兰和日本是美国的施压对象，但自去年下半年开始，美国对韩国的施压力度愈发增强，甚至点名韩国特定企业，将韩国对华半导体设备出口视为问题。

今年2月，美国商务部和韩国产业通商资源部还就此展开协商。了解相关情况的消息人士透露，华盛顿担忧韩国可能成为美对华半导体技术出口管制的漏洞，韩方为此致力于消除美方的担忧。

虽然韩国政府充分理解美国的立场，但站在国家利益的角度，正在评估是否应当全盘接受美国要求。消息人士称，尽管政府还没作出决定，但不得不考虑美国的立场，至少要在“一定程度”上满足美国的要求。

然而，韩国政府担忧相关对华出口管制措施会对半导体产业竞争力产生不利影响。韩国的半导体设备技术水平本来就不及美国、日本和荷兰，尤为重要的对华出口若也受限，对韩国半导体自立而言无疑是雪上加霜。韩国半导体设备企业的竞争力直接决定三星电子、SK海力士的价格竞争力，因此政府对参与有关出口管制行动十分慎重。

曾担任韩国产业通商资源部通商交涉本部长的彼得森国际经济研究所（PIIE）高级研究员吕翰九说，考虑到中美关系和地缘政治因素，韩国很难全身而退，但将在最大程度上减少中小和关键企业的损失，致力于同美国探求合理的折中方案。