美国五工会要求调查中国造船业

美国五个工会向美国贸易代表办公室提交请愿书，要求政府对中国在海运物流和造船领域所谓的不公平政策和做法进行调查。

路透社报道，美国贸易代表办公室星期二（3月12日）发表声明说：“我们看到中华人民共和国在钢铁、铝、太阳能、电池和关键矿产等多个领域的所为，导致供应链的依赖性和变得脆弱，损害了美国工人和企业的利益，给我们的供应链带来了真正的风险。”

美国总统拜登承诺调查中国对造船业的补贴。

拜登星期二在社媒平台X说，美国贸易代表戴琪“将依照法律对请愿书的请求进行调查”，他说：“我们将永远反对中国的不公平做法——只要我还是总统，我就会为美国工人和美国人的工作奋战。”

这份请愿书是根据1974年《贸易法》第301条款提交的。301条款授权美国总统采取所有适当行动，包括报复措施或制裁行动，以使外国政府撤销任何不公正、不合理、差别待遇，或是违反国际贸易协定，而对美国商业发展造成负担与限制的当地法令、政策或惯例。

美国钢铁工人联合会（United Steelworkers）是向美国贸易代表办公室提出请愿书的五个工会之一。

贸易争端是导致中美关系紧张的原因之一，其他有争议的问题包括台湾、间谍指控、人权和冠病大流行的起源。