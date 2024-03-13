日本民企火箭首试运送卫星上天失败

日本商业航天公司“太空一号”（SPACE ONE）星期三（3月13日）从位于和歌山县的纪伊太空发射场发射一枚小型固体燃料火箭，火箭升空数秒后爆炸解体。

新华社报道，这是日本民间企业首次尝试用自己研制的火箭运送卫星上天。直播画面显示，星期三上午11时01分（新加坡时间星期三上午10时01分），搭载一颗小型卫星的“凯洛斯”（KAIROS）火箭1号按预定计划从纪伊太空发射场发射，但火箭升空数秒后在空中爆炸解体，坠落的火箭残骸燃烧冒出浓烟。没有人员受伤报告。

“凯洛斯”火箭全称是“以纪伊为基地的先进即时火箭系统”，采用四级串联构型，由三级固体级段和一级液体级段组成，全长约18米，直径约1.35米，重约23吨。其近地轨道运载能力为250公斤，太阳同步轨道运载能力为150公斤。

“太空一号”公司希望把这款火箭，打造成全球从签约到发射所需时间最短的航天运载工具。“凯洛斯”火箭1号最初计划在2022年3月发射，但半导体材料不足等原因导致火箭零部件不能及时到货，发射数度延期。本次发射原定于3月9日实施，但由于发射场附近海面警戒区域内发现船只，发射被紧急叫停。

2019年，总部位于北海道的一家日本民间企业发射一枚探空火箭，并成功到达距地球100多公里的高度，这是日本民企研制火箭首次成功发射，但当时火箭并没有搭载有效载荷。