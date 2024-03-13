欧洲议会通过全球首个人工智能法案

欧盟星期三（3月13日）批准《人工智能法案》，以严格规范人工智能的使用。

路透社报道，《人工智能法案》将规范基础模型或生成式人工智能，例如OpenAI，这些模型经过大量数据的训练以生成新内容甚至执行任务。

法案将限制政府在公共场所使用实时生物识别监控来处理某些犯罪案件、防止恐怖袭击等真正威胁，以及搜查涉嫌最严重犯罪的人。

这些规则将涵盖高影响力、通用人工智能模型和高风险人工智能系统，它们必须遵守特定的透明度义务和欧盟版权法。

欧盟523议员投票支持 46人反对49人弃权

共有523名欧盟议员投票支持该协议，46人反对，49人弃权。欧盟国家将于5月正式批准该协议，立法预计将于明年初生效并于2026年实施，其中一些条款将更早生效。

库利律师事务所合伙人范埃克表示，欧盟可能为世界其他地区树立了基准。

“欧盟拥有世界上第一部人工智能法。其他国家和地区可能会使用人工智能法作为蓝图，就像欧盟的《通用数据隐私法规》。”

然而他说，对公司而言，繁文缛节是不利的一面。

经过近40个小时的谈判，欧洲议会和欧盟国家于去年12月，就政府使用生物识别监控，以及如何监管ChatGPT等生成人工智能基础模型等问题，达成了初步协议。

根据违规类型，公司将面临750万欧元（约1093万新元）或营业额1.5%至3500万欧元或全球营业额7%的罚款。