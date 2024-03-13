美众议院通过要求字节跳动剥离TikTok法案

美国众议院星期三（3月13日）以压倒性的票数通过了一项法案。该法案要求中国互联网巨头字节跳动在六个月内剥离旗下短视频平台TikTok，否则它将在美国面临禁令。

路透社报道，该法案以352票对65票通过，得到了两党的支持，但在参议院的前景不明，一些人赞成采取不同的方法来监管可能引发安全问题的外资应用程序。民主党参议院多数党领袖舒默尚未表明他计划如何进行。

TikTok的命运已成为华盛顿的一大问题。民主党和共和党议员称，他们的办公室收到了大量反对这项立法的青少年TikTok用户的电话，投诉数量有时超过了寻求加沙停火的电话数量。

该措施是华盛顿因担忧中国威胁美国的国家安全而采取的一系列举措中的最新举措。

要求字节跳动在六个月内剥离旗下短视频平台TikTok的法案，在美国众议院以352票对65票通过。（路透社）

据知情人士透露，TikTok首席执行官周受资将于星期三访问美国国会山，与参议员交谈。

该公司在投票前发声明说：“这项立法有一个预定的结果：在美国全面禁止TikTok。”

并称：“政府正试图剥夺1亿7000万美国人的言论自由宪法权利。”

拜登上星期说，他将签署该法案。

白宫国家安全顾问沙利文星期二（12日）说，目标是结束中国对TikTok的所有权，而不是禁止TikTok。

“我们希望TikTok作为一个平台，归美国公司所有还是归中国所有？我们希望TikTok的数据留在美国，还是中国？”

目前尚不清楚中国是否会批准任何出售，也不清楚TikTok的美国资产是否会在六个月内剥离。

如果字节跳动未能做到，那么苹果、谷歌等就无法合法提供TikTok，或为字节跳动控制的应用程序提供网络托管服务。