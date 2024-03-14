英国公布对极端主义新定义

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更新 / 2024年3月14日 9:13 AM
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发布 / 2024年3月14日 8:59 AM
2月14日，国际特赦组织（Amnesty International）的人权分子在英国伦敦唐宁街大门外举行示威活动，呼吁政府利用一切手段迫使以色列撤销对加沙拉法发动全面进攻的决定。（法新社）
2月14日，国际特赦组织（Amnesty International）的人权分子在英国伦敦唐宁街大门外举行示威活动，呼吁政府利用一切手段迫使以色列撤销对加沙拉法发动全面进攻的决定。（法新社）

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英国政府星期四（3月14日）公布了对极端主义的新定义，但教会领袖们警告称，这有可能对穆斯林社区造成过度影响。

综合外电报道，英国首相苏纳克本月早些时候警告说，“极端主义破坏和犯罪活动的增加令人震惊”，有可能使英国陷入 “暴民统治”。

根据英国慈善团体“Community Security Trust”的数据，在10月7日哈马斯袭击事件的刺激下，2023年反犹事件上升了147%，写下新高纪录；该团体旨在保护英国犹太人免受反犹太主义和相关威胁。监测反穆斯林事件的组织 “告诉妈妈”（Tell Mama）上个月称，自以哈冲突爆发以来，反穆斯林仇恨犯罪行也增加了335%。

目前，英国的极端主义被定义为 “公开或积极反对我们的基本价值观”，如 “相互尊重和宽容”。

根据新定义，极端主义是指“宣扬或推进基于暴力、仇恨或不宽容的意识形态”。

如果团体或个人利用这种意识形态“否定或破坏他人的基本权利和自由，或者破坏、推翻或取代英国的自由议会民主制度和民主权利”，他们将被视为极端分子。

英国已经取缔被列为参与恐怖主义的组织，支持或加入这些组织属于刑事罪。巴勒斯坦激进组织哈马斯是被禁止的80个国际恐怖组织之一。

在未来几周内经过严格评估后，被认定为极端主义组织的团体将不会受到任何刑事法律的制裁，并且仍将被允许举行示威活动。

但政府不会为其提供任何资金或任何其他形式的接触。自2011年以来，还没有任何团体被正式定义为极端组织。

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