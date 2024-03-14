英国公布对极端主义新定义

英国政府星期四（3月14日）公布了对极端主义的新定义，但教会领袖们警告称，这有可能对穆斯林社区造成过度影响。

综合外电报道，英国首相苏纳克本月早些时候警告说，“极端主义破坏和犯罪活动的增加令人震惊”，有可能使英国陷入 “暴民统治”。

根据英国慈善团体“Community Security Trust”的数据，在10月7日哈马斯袭击事件的刺激下，2023年反犹事件上升了147%，写下新高纪录；该团体旨在保护英国犹太人免受反犹太主义和相关威胁。监测反穆斯林事件的组织 “告诉妈妈”（Tell Mama）上个月称，自以哈冲突爆发以来，反穆斯林仇恨犯罪行也增加了335%。

目前，英国的极端主义被定义为 “公开或积极反对我们的基本价值观”，如 “相互尊重和宽容”。

根据新定义，极端主义是指“宣扬或推进基于暴力、仇恨或不宽容的意识形态”。

如果团体或个人利用这种意识形态“否定或破坏他人的基本权利和自由，或者破坏、推翻或取代英国的自由议会民主制度和民主权利”，他们将被视为极端分子。

英国已经取缔被列为参与恐怖主义的组织，支持或加入这些组织属于刑事罪。巴勒斯坦激进组织哈马斯是被禁止的80个国际恐怖组织之一。

在未来几周内经过严格评估后，被认定为极端主义组织的团体将不会受到任何刑事法律的制裁，并且仍将被允许举行示威活动。

但政府不会为其提供任何资金或任何其他形式的接触。自2011年以来，还没有任何团体被正式定义为极端组织。