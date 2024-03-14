周受资：继续尽力保护TikTok平台 包括行使司法权益

TikTok总裁周受资表明，公司不会停止为用户发声，并会继续尽力保护平台，包括行使司法权益。

彭博社报道，周受资星期四（3月14日）发布视频说，公司过去几年投资保护用户的数据安全，避免平台受到外来的操纵，并承诺会继续这么做。

他还说，如果这项法案被签署成为法律，“将导致美国禁用TikTok……同时让创作者和小型企业错失数十亿美元，造成超过30万名美国人的工作面临危机”。

美国众议院星期三（13日）在两党广泛支持下，以352票对65票的压倒性票数通过了一项法案。根据这项法案，字节跳动须在180天内出售TikTok，否则美国苹果、谷歌与其他公司运营的应用商店将不能合法地提供TikTok应用，或向字节跳动控制的应用提供网络托管服务。

《纽约时报》报道，此举加剧了北京和华盛顿之间就一系列可能影响国家安全、言论自由和社交媒体行业的技术控制权展开的对抗。

不过，这项法案在参议院的前景不明，一些参议员倾向于采用其他方式来监管可能存在国安隐患的外资应用。美国总统拜登此前表明，若这项法案获得参众两院通过，他会在上面签字。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯星期四则在电台访问中表明，澳洲无意效仿美国针对TikTok的上述举措。